Омельченко не удалось избавиться от клона

Киевский апелляционный административный суд отменил решение Окружного административного суда и оставил в силе регистрацию избирательного блока “Блок Омельченко Александра Александровича”.

Об этом УНИАН сообщила председатель Киевской городской территориальной избирательной комиссии Галина БИЛЫК.

На вопрос, принято ли соответствующее решение теризбиркома о снятии с избирательной гонки указанного блока в соответствии с решением окружного админсуда, она ответила: “Нет, такого не было. Наше решение правильное и суд удовлетворил территориальную избирательную комиссию. Мы правильно сделали. Были все основания зарегистрировать. Мы регистрируем те документы, которые правильные. Требования ко всем одинаковые”. “Апелляция удовлетворила нас”, - сказала Г.БИЛЫК.

Как сообщал УНИАН, 24 апреля на пресс-конференции народный депутат, кандидат в мэры Киева Александр ОМЕЛЬЧЕНКО сообщил, что Окружной административный суд удовлетворил его иск о признании неправомерным и отмене постановления территориальной избирательной комиссии Киева о регистрации избирательного блока Омельченко Александра Александровича.

Экс-мэр утверждал, что формирование блока якобы человеком с такой же фамилией (ОМЕЛЬЧЕНКО) организовала нынешняя киевская власть. По его словам, блок сформировал Александр Александрович ПРУС, который сменил свою фамилию на "ОМЕЛЬЧЕНКО".

18 апреля кандидат в депутаты Киевсовета от избирательного блока «Блок Александра Омельченко” Вячеслав НЕПОП обратился в Окружной административный суд Киева с исковым требованием о признании противоправным постановления ТИК Киева о регистрации избирательного блока Омельченко Александра Александровича и отмене его действия.