В деле по иску Кличко к Киевсовету появились новые материалы

Рассмотрение дела по иску депутата Киевсовета Виталия КЛИЧКО к Киевскому городскому совету и его руководству перенесено на 14 мая.

Как передает корреспондент УНИАН, такое решение было принято сегодня на заседании Шевченковского районного суда Киева в связи с тем, что по делу появились новые материалы.

В частности, представитель Киевсовета в суде предоставил суду копии решений, принятых депутатами на сессии 1 октября. В связи с приобщением настоящих документов, сторона В.КЛИЧКО подала ходатайство о предоставлении им времени для ознакомления с ними.

Сегодня на судебное заседание не явились свидетели, которых вызывали судьи. Причины их неявки не объяснялись.

В.КЛИЧКО в интервью журналистам выразил надежду, что 14 мая суд все же примет решение по существу дела.

Как сообщал УНИАН, 23 ноября 2007 года В.КЛИЧКО обжаловал в Шевченковском райсуде столицы решения Киевсовета, принятые 1 октября. Он просил суд признать незаконными эти решения.

По данным Блока Кличко, на указанной сессии Киевсовета были приняты решения о передаче в частную собственность или постоянное пользование свыше 4% столичной земли, общая стоимость распределенной земли превышает 10 млрд. долларов.

8 апреля 2008 года Шевченковский районный суд столицы своим постановлением остановил действие решений Киевсовета от 1 октября 2007 года до завершения рассмотрения дела по существу.

На 5 мая суд вызвал четырех новых свидетелей – депутатов Киевсовета Алексея ОМЕЛЬЯНЕНКО, Николая ЛАМБУЦКОГО, Светланы ЗОРИНУ и Людмилы КАЧУРОВУ.