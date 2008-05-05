Кличко обещает сенсационную новость через неделю

Кандидат на пост Киевского городского головы Виталий КЛИЧКО заявляет, что в недельный срок демократические силы договорятся о едином кандидате на выборы мэра столицы.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом В.КЛИЧКО сообщил сегодня журналистам, комментируя ситуацию вокруг выдвижения кандидатов в меры Киева от разных партий и блоков демократического лагеря.

«У меня есть полная уверенность в том, что в ближайшие дни мы прийдем к договоренности, определим кандидата, который сможет противостоять нынешнему мэру. На сегодняшний день у нас есть два кандидата. И это борьба между двумя кандидатами. Все остальные кандидаты имеют амбиции в 1,5% и на сегодняшний день не представляют альтернативы сегодняшней власти», - сказал В.КЛИЧКО.

По его словам, переговоры относительно единого кандидата сейчас находятся на завершающей стадии. «В ближайшую неделю мы сможем уже подвести черту под переговорами, и все те переговоры, которые сегодня находятся в плоскости договоренностей, перейдут в плоскость публичную. И после этого мы сможем обозначить те основные пункты, на основании которых может быть выдвинут общий кандидат от демократических сил», - сказал В.КЛИЧКО.