Мороз обещает вернуться

Лидер СПУ Александр МОРОЗ убежден, что возглавляемая им политическая сила еще вернется в Верховную Раду.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня в Киеве, выступая на Майдане Незалежности на первомайском митинге.

«Я убежден: мы вернемся и в структуры Верховной Рады, и в местные органы власти, чтобы отстаивать интересы людей», - сказал А.МОРОЗ.

При этом он добавил: «Год назад, вы помните, как меня шельмовали в предательстве. А кто им (нынешней власти) сейчас мешает делать обещанное?».

Касаясь темы выборов Киевского городского председателя, А.МОРОЗ выразил мнение, что «Киеву необходим председатель, который будет заботиться о благосостоянии людей».

Комментируя избирательную гонку в столице, лидер социалистов сказал: «Те, кто затеял это дело, уже сожалеют об этом».

По его убеждению, представители СПУ, которые баллотируются в Киевсовет, смогут разрешить все проблемы, которые сегодня беспокоят киевлян. «Но нам нужна ваша поддержка», - добавил А.МОРОЗ, обращаясь к собравшимся на Майдане, которых, по оценкам сотрудников милиции, не больше 500 человек.

В то же время, как сообщили УНИАН в Центре общественных связей ГУ МВД Украины в г. Киеве, на Европейской площади, где представители КПУ проводят свой митинг по случаю 1 мая, находится не больше трех тысяч сторонников этой политической силы.

Никаких нарушений правопорядка в центре Киева не зафиксировано.