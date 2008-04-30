Турчинов обвинил ”первые лица страны” в игре на проблемах

Правительство Украины ожидает в апреле инфляцию на уровне ниже 3%.

Об этом сегодня на брифинге на предприятии «Родон» журналистам, отвечая на вопрос УНИАН, сообщил первый вице-премьер-министр Украины Александр ТУРЧИНОВ.

«Если бы не было от высоких должностных лиц призывов по инфляционным ожиданиям, если бы не было запугивания инфляционными проблемами, то, я думаю, инфляция была бы уже меньше 2%. Однако кое-кто из политиков пробует играть на инфляции, не понимая, а может быть и понимая, что они фактически играют на проблемах собственной страны и народа”, - сказал он.

А.ТУРЧИНОВ заявил, что “когда первые лица страны вместо того, чтобы помогать правительству бороться с инфляцией, начинают или блокировать товарные интервенции, или рассказывать про какие-то инфляционные карточки и т.д., то я считаю, что это работа исключительно против собственной страны».

Он подчеркнул, что во всем мире, когда возникают проблемы с инфляцией, для борьбы с этим объединяется и власть, и оппозиция.

А.ТУРЧИНОВ отметил, что правительство прогнозирует дальнейшее снижение темпов роста инфляции, и во второй половине года ее уровень достигнет прогнозированных ранее правительством результатов.

Справка УНИАН. В Украине инфляция в марте против февраля 2008 года составила 3,8%, с начала текущего года рост потребительских цен составил 9,7%.

В марте 2008 г. к марту прошлого года инфляция составила 26,2%, в январе-марте к аналогичному периоду 2007 года - 22,5%.

В начале апреля 2008 года Всемирный банк ухудшил прогноз показателя инфляции в Украине на 2008 год с 13,8% (октябрьский прогноз) до 17,2%.

По прогнозам Европейского банка реконструкции и развития, среднегодовая инфляция в Украине в 2008 году составит 11,7%, рост ВВП - 6%.

В апреле 2008 года Международный валютный фонд (МВФ) улучшил прогноз роста ВВП Украины в 2008 году с 5,4% до 5,6%, а также ухудшил прогноз инфляции (декабрь к декабрю) с 10,6% до 17,1%.

По данным источника, приближенного к Совету Нацбанка, правительство планирует повысить прогноз инфляции на этот год с 9,6% до 15,3-15,6%.

Инфляция по итогам 2007 года (декабрь к декабрю) составила 16,6%, в 2006 году - 11,6%, в 2005 году - 10,3%.