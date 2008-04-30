Раде предлагают провести спецзаседание вместе с Ющенко

В Верховной Раде в июне предлагается провести специальное заседание парламента с участием Кабинета министров по вопросу сотрудничества между Европейским Союзом и Украиной.

Соответствующий проект постановления, внесенный народными депутатами Оксаной БИЛОЗИР, Лесей ОРОБЕЦ, Игорем КРИЛЕМ и другими, зарегистрирован в парламенте.

В частности, на этом заседании предлагается рассмотреть вопрос о выполнении Соглашения о партнерстве и сотрудничестве между Украиной и Европейскими Содружествами и их государствами-членами, Плана действий "Украина – Европейский Союз" и о состоянии подготовки нового базового договора между Украиной и ЕС.

К участию в заседании планируется пригласить Президента Украины, председателя Представительства Европейской комиссии в Украине, представителей дипломатического корпуса стран - членов ЕС, представителей органов исполнительной власти, местного самоуправления и общественных организаций.

В регламенте проведения специального заседания предлагается предусмотреть выступление Президента Украины (по согласию), председателя Верховной Рады Украины, доклад премьер-министра Украины, содоклады министров и председателей комитетов Верховной Рады, выступления других участников заседания.

Ответственным за подготовку и проведение специального заседания предлагается назначить председателя Верховной Рады Украины Арсения ЯЦЕНЮКА.