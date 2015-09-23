УКРОП выдвинул Геннадия Корбана на пост киевского городского головы

За соответствующее решение делегаты конференции проголосовали единогласно.

По мнению Корбана, главной проблемой Киева на данном этапе является отсутствие настоящего лидера.

«В Киеве должен быть лидер громады, прежде всего. Если в Киеве будет лидер, грамотный управленец, то и городские службы будут работать нормально, и городское хозяйство будет в порядке. Киеву нужен новый лидер», – заявил Геннадий Корбан во время брифинга по итогам партийной конференции сегодня в Киеве.

Политик отметил, что в случае избрания его городским головой, в первую очередь он уволит всех нынешних чиновников мэрии и освободит здание КГГА под аренду.

«Я хочу убрать коридорно-кабинетную систему. Это «совок», который нужно закончить. Мы сделаем open space и будем в режиме штаба управлять Киевом, как это делают в больших мегаполисах – успешных и комфортных», – сказал Корбан.

Он также подчеркнул, что в Киеве необходимо провести децентрализацию.

«Люди должны сами управлять своей собственностью, формировать громады, которые будут обслуживать территории и нести за них ответственность. Наша задача – им помочь», – отметил политик.