Блокада Крыма: Россия возмущена и будет жаловаться в международные организации

11:52, 23 сентября 2015
Политика
17549 0

Россия намерена поднять вопрос блокады Крыма в международных организациях.

УНИАН

Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова журналистам в Москве, отвечая на вопрос УНИАН.

«Мы будем ставить эти вопросы, в том числе в международных организациях», - сказала Захарова.

При этом она подчеркнула, что в первую очередь это касается поставок воды на полуостров.

Как сообщал УНИАН, 20 сентября началась бессрочная акция по блокированию грузового транспорта, везущего товары в Крым, инициированная Меджлисом крымскотатарского народа. По информации координационного совета акции, через административную границу беспрепятственно пропускать пешеходов и легковой транспорт.

Читайте такжеБлокада Крыма: Все фуры, стоявшие на "Чонгаре", вернулись на материковую Украину

Инициаторы блокады считают, что украинские компании должны прекратить торговые отношения с Крымом, поскольку территория полуострова была оккупирована Российской Федерацией. По словам организаторов акции, они не будут пропускать фуры в Крым до тех пор, пока Россия не выполнит их требования: освобождение политзаключенных, прекращение давление на независимые СМИ, беспрепятственный въезд для международных наблюдателей на территорию полуострова, прекращение репрессий в отношении крымских татар.

Читайте такжеУ Чубарова прокомментировали "рекомендации" Поклонской не упоминать Меджлис

Оккупационные власти Крыма считают, что жители полуострова не почувствуют последствий «продовольственной блокады».

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter