Блокада Крыма: Россия возмущена и будет жаловаться в международные организации

Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова журналистам в Москве, отвечая на вопрос УНИАН.

«Мы будем ставить эти вопросы, в том числе в международных организациях», - сказала Захарова.

При этом она подчеркнула, что в первую очередь это касается поставок воды на полуостров.

Как сообщал УНИАН, 20 сентября началась бессрочная акция по блокированию грузового транспорта, везущего товары в Крым, инициированная Меджлисом крымскотатарского народа. По информации координационного совета акции, через административную границу беспрепятственно пропускать пешеходов и легковой транспорт.

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Инициаторы блокады считают, что украинские компании должны прекратить торговые отношения с Крымом, поскольку территория полуострова была оккупирована Российской Федерацией. По словам организаторов акции, они не будут пропускать фуры в Крым до тех пор, пока Россия не выполнит их требования: освобождение политзаключенных, прекращение давление на независимые СМИ, беспрепятственный въезд для международных наблюдателей на территорию полуострова, прекращение репрессий в отношении крымских татар.

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Оккупационные власти Крыма считают, что жители полуострова не почувствуют последствий «продовольственной блокады».