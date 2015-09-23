Россия должна вернуть Украине контроль над границей до конца года, а не "морочить голову" - Климкин

Об этом заявил министр иностранных дел Павел Климкин, передает телеканал "24".

В то же время, министр подчеркнул, что договоренности предусматривают четкий срок того, что Россия до конца года должна передать Украине контроль над украинско-российской границей.

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"У Минска есть четкий термин, что Россия до конца года должна передать нам контроль над украинско-российской границей. Мы готовы выполнять договоренности со своей стороны, шаг за шагом, но с выборами они морочат голову, с Конституцией морочат голову, то есть со всеми обязательствами, которые мы пытаемся выполнять", - сказал министр.

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"В результате, в конце года, мы должны посмотреть к чему мы пришли, потому все разговоры сегодня о вероятности "Минска-3 ", я считаю преждевременными и вредными", - подчеркнул дипломат.