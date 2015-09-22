В "ЛНР" и "ДНР" предлагают Киеву провести выборы на Донбассе 21 февраля
Самопровозглашенные "Донецкая и Луганская народные республики" на сегодняшнем заседании Контактной группы предложат ее участникам план-график сроков выполнения политических пунктов Минских соглашений, который предусматривает проведение выборов на Донбассе 21 февраля 2016 года.
Об этом заявил "уполномоченный представитель" "ЛНР" на переговорах Владислав Дейнего, передает один из сайтов боевиков.
«В работе политической подгруппы, которая встречается интенсивнее остальных, для того, чтобы сдвинуть процесс с мертвой точки, мы подготовили план-график с адекватными сроками выполнения каждого пункта политической части Комплекса мер. Он подготовлен, исходя из действующего законодательства Украины и регламента Верховной рады Украины, а также норм БДИПЧ ОБСЕ», - рассказал Дейнего.
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По его словам, так называемые "республики" «просчитали дату проведения местных выборов на Донбассе - 21 февраля 2016 года».
Дайнего подчеркнул, что план позволит решить проблемы и с внесением изменений в Конституцию Украины, предусматривающих закрепление постоянного характера особого статуса отдельных районов Донецкой и Луганской областей, принятие закона о местных выборах в отдельных районах, проведение амнистии участников событий на Донбассе с обеих сторон, а также отмену АТО и снятие экономической блокады.
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Как сообщал УНИАН, ранее президент Украины Петр Порошенко заявил, что фейковые выборы "ДНР" и "ЛНР" уничтожат минский процесс.
Так называемые "местные выборы" должны пройти в "ДНР" 18 октября, в "ЛНР" - 1 ноября.
Согласно указу президента, выборы в местные органы назначены на 25 октября.
Справка УНИАН. Президент Франции Франсуа Олланд отмечал необходимость проведения местных выборов на Донбассе согласно украинскому законодательству.
В МИД Швеции осудили одобрение Россией псевдовыборов, которые на оккупированных территориях Донбасса планируют организовать боевики.
Заместитель главы Администрации президента Украины Константин Елисеев заявил, что Киев разрабатывает с международными партнерами дальнейший план действий в случае проведения боевиками незаконных выборов на Донбассе.