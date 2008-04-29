Ющенко объявил 30 апреля днем траура

В связи с катастрофами вертолета Ми-8 в районе платформы «Таврида» «Черноморнефтегаза» и судна «Нефтегаз-67» в Южно-Китайском море, которые повлекли многочисленные человеческие жертвы, Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО своим Указом объявил 30 апреля в Украине днем траура.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Президента Украины, глава государства выразил соболезнования родным и близким погибших во время аварии вертолета Ми-8 в районе платформы «Таврида». «Грущу и переживаю вместе с семьями погибших», - говорится в соболезновании Президента.

Как сообщал УНИАН, вертолет Ми-8 разбился 28 апреля во время посадки на плавучую буровую платформу "Таврида" в Черном море. На борту вертолета находились 17 сотрудников платформы и 3 члена экипажа, все они погибли.

Транспортно-буксирное судно "Нефтегаз-67" 22 марта столкнулось с китайским сухогрузом "Яохай" неподалеку от Сянгана (Гонконга) и затонуло. Из 25 членов экипажа семеро (один гражданин Китая и 6 граждан Украины) были спасены. Позже были найдены тела трех украинских моряков. Тела остальных 15 моряков были найдены сегодня, 29 апреля, после поднятия судна со дня моря.