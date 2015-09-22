Украина надеется на конкретные решения НАТО в 2016 году после заявлений об открытых дверях Альянса

Как передает корреспондент УНИАН, об этом премьер-министр Украины Арсений Яценюк сказал во время обнародования совместного с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом заявления для прессы.

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"Процесс приобретения членства Украины в НАТО является непростым и потребует усилий как со стороны украинской власти, так и времени. Тот план, который разработан нами и НАТО, является очень важным для вероятности приобретения членства в Альянсе. Когда я говорю о нашем членстве в НАТО, хотел бы напомнить о решении Бухарестского саммита 2008 года, где было четко указано, что двери для Украины в НАТО открыты. И надеюсь, что на саммите, который состоится в следующем году в Варшаве, это будет подкреплено еще и конкретными решениями", - сказал он.