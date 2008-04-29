Винский дал своим людям 6 часов на внимательное изучение ситуации

Проблем c выплатой компенсаций семьям погибших в результате катастрофы вертолета Ми-8 в Черном море не будет, обещает министр транспорта и связи Украины, глава Правительственной комиссии по выяснению причин аварии Иосиф ВИНСКИЙ.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом И.ВИНСКИЙ заявил сегодня, отвечая на вопросы журналистов в Симферополе.

«Компенсации предусмотрены законодательством и страховыми полисами, - сказал министр. - Создана подгруппа, которая этим занимается. Думаю, в этом вопросе у нас не будет никаких проблем, все, что необходимо по социальному обеспечению людей, – мы реализуем».

И.ВИНСКИЙ также сообщил, что подгруппа уже приступила к работе. «Я им дал буквально 6 часов, чтобы они внимательно изучили ситуацию по каждому случаю», - сказал министр.

Он также сообщил, что сегодня в 15.00 в крымском пгт Черноморское, где работает штаб, ряд представителей Правительственной комиссии встретится с родственниками погибших. Сейчас с родственниками работают психологи.

И.ВИНСКИЙ также сообщил, что в настоящее время работает следственная группа Генпрокуратуры, принято решение доставить в Симферополь для проведения экспертизы тела всех погибших в авиакатастрофе. «Будет проведена соответствующая экспертиза при участии Генеральной прокуратуры», - сказал министр.

Как стало известно, Государственное акционерное общество «Черноморнефтегаз» (Симферополь, Крым) открыло счет для предоставления материальной помощи семьям работников компании, погибших при крушении вертолета Ми-8 на СПБУ «Таврида». Получатель: ГАО «Черноморнефтегаз», р/с №26001000431709 в АКБ «Черноморский банк развития и реконструкции», ОКПО 00153117, МФО 384577. Телефон штаба в пгт Черноморское по расследованию причин аварии, ликвидации последствий чрезвычайной ситуации и оказанию помощи семьям погибших: +38 (06558) 97-186, 97-187.

Как сообщал УНИАН, утром 28 апреля вертолет Ми-8 Крымского авиапредприятия «Универсал-Авиа», выполняющий работы по доставке вахтового персонала «Черноморнефтегаза», совершал плановый полет по доставке вахты на плавучую буровую установку «Таврида». Погода для полета была удовлетворительной. При заходе на посадку вертолет задел задним винтом опорную колонну, в результате чего упал на платформу, взорвался и загорелся. Силами инженерно-технического персонала платформы пожар был ликвидирован. На борту Ми-8 находились 17 работников «Черноморнефтегаза» и 3 члена экипажа. Все они погибли.

По распоряжению Кабинета Министров Украины создана Правительственная комиссия по расследованию причин аварии вертолета Ми-8.