Турчинов: Ведущим политикам мира надо понять, что врага-агрессора нужно не уговаривать, а останавливать

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов заявляет, что главным фактором мира в Европе должна стать сильная, вооруженная современным оружием украинская армия.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал на открытии XII Международной специализированной выставки «Оружие и безопасность 2015».

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«Нашим стратегическим партнерам, ведущим политикам мира надо понять, что врага-агрессора надо не уговаривать, не призывать к миру, а надо останавливать», - заявил он.

«История доказала, что путь умиротворения агрессора бесперспективный, поэтому сегодня главным фактором мира в Европе должна стать сильная, вооруженная современным оружием украинская армия», - отметил Турчинов.

Справка УНИАН. Россия в марте 2014 года после ввода войск аннексировала украинский Крым и начала дестабилизировать обстановку на Донбассе. Россия поставляет террористам «ДНР» и «ЛНР» вооружение и направляет на Донбасс наемников и свои регулярные войска.