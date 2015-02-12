Британские эксперты: Украине нужно более современное оружие

К такому выводу пришли исследователи Международного института стратегических исследований, сообщает DW.DE. В их докладе относительно мирового военного баланса сил говорится о том, что Вооруженным силам Украины нужно больше бронетехники и высокоточных ракетных комплексов. Кроме того, легализация добровольческих батальонов, которые, как отмечается в документе, "сыграли ключевую роль в боевых действиях", также станет "значительным вызовом" для Киева.

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"Тактика и доктрины, которые доминировали с 1990 года и достались, главным образом, в наследство от советской эпохи, обычно не подходят для сегодняшних боевых действий в городских условиях и среди населения", - отмечается в докладе. В документе говорится также о том, что "лишь небольшая часть армии и военно-воздушных сил Украины находятся в боевой готовности". Сегодня украинская армия использует устаревшую технику для пополнения своих потерь, но чтобы воевать более длительное время, ей требуется более современное оборудование, добавляют исследователи.

Напомним, президент США Барак Обама заявил о готовности рассмотреть вопрос о предоставлении Украине оружия, если дипломатия потерпит поражение. Великобритания, в свою очередь, намерена "держать под контролем" возможность поставки оружия для украинской армии.