"ПС" отрицает наличие боевых боеприпасов в своем сумском офисе, где от взрыва гранаты погиб мужчина

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на пресс-конференции сообщил комбат запасного батальона ДУК ПС Леонид Савченко.

«Заместитель областного прокурора сообщил, что в нашем штабе были найдены противотанковая управляемая ракета, другое оружие и боеприпасы. На основании чего были сделаны такие выводы? На основании того, что это были тубусы от противотанковых ракет, от ручных гранатометов РПГ. Также на полу была учебная граната Ф-1. Вывод, что это боеприпасы, был сделан еще до того, как они были отправлены на экспертизу», - подчеркнул Савченко.

В свою очередь член ПС Виталий Алещенко заявил, что эти муляжи использовались для обучения бойцов и опасности они не несли.

Читайте такжеВ офисе "Правого сектора" в Сумах прогремел взрыв, погиб боец

Как сообщал УНИАН, 21 сентября в 6.00 утра в офисе «Правого сектора» в Сумах в результате взрыва гранаты погиб 31-летний боец ПС Александр Яковенко (позывной «Кат»). Остальные три человека, находившиеся вместе с ним в помещении, не пострадали.

По предварительному заключению следствия, взорвалась боевая граната РГД-5. Милиция рассматривает две версии – неосторожное обращение с оружием и самоубийство жителя села Бездрик Сумского района, который после освобождения из мест лишения свободы, где отбывал наказание по ст. 263 (незаконное обращение с оружием) и ст.185 (кража) УК Украины, воевал на Донбассе в рядах 5-го батальона ДУК ПС. За несколько часов до взрыва он вместе с тремя коллегами приехал из зоны АТО.

По информации прокурора области Виталия Матвийчука, с места происшествия изъяты осколки гранаты, а также арсенал боеприпасов.

Информация по этому происшествию внесена в Единый реестр досудебных расследований по признакам уголовных правонарушений, предусмотренных ч. 1 ст. 119 (убийство по неосторожности) и ч.1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) УК Украины.