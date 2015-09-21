В офисе "Правого сектора" в Сумах прогремел взрыв, погиб боец

Об этом на своей странице в Facebook сообщил глава Сумской областной государственной администрации Николай Клочко.

За уточненою інформацєю за адресою вул. Рибалка,8 в офісі Правого сектору внаслідок необережного поводження з гранатою о... Posted by Микола Клочко on 20 вересня 2015 р.

"По уточненной информация по адресу ул. Рыбалко, 8 в офисе "Правого сектора" в результате неосторожного обращения с гранатой в 6 утра погиб 31-летний боец ПС Яковенко Александр (позывной "Палач"). Другие три человека, находившиеся вместе с ним в помещении, не пострадали", - отметил он.

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В то же время начальник сектора связей с общественностью Сумского городского управления внутренних дел Владимир Крупецкий сообщил, что информация о взрыве в офисе «Правого сектора» по улице Рыбалко, 8, поступила в милицию от неизвестного сегодня в 5.30 утра.

Сегодня на аппаратном совещании городской голова Сум Александр Лысенко дал поручение начальнику городского управления коммунального имущества Василию Щербаку выяснить, какие помещения находятся в аренде в общественных центрах.

«Будем подходить более тщательно к вопросу размещения в жилых домах таких организаций. Проводить собеседования с выяснением цели создания организации, устава и других деталей. Потому что это безопасность наших жителей», - отметил мэр.