В офисе "Правого сектора" в Сумах прогремел взрыв, погиб боец
В результате взрыва гранаты в офисе "Правого сектора" в Сумах погиб боец.
Об этом на своей странице в Facebook сообщил глава Сумской областной государственной администрации Николай Клочко.
За уточненою інформацєю за адресою вул. Рибалка,8 в офісі Правого сектору внаслідок необережного поводження з гранатою о...Posted by Микола Клочко on 20 вересня 2015 р.
"По уточненной информация по адресу ул. Рыбалко, 8 в офисе "Правого сектора" в результате неосторожного обращения с гранатой в 6 утра погиб 31-летний боец ПС Яковенко Александр (позывной "Палач"). Другие три человека, находившиеся вместе с ним в помещении, не пострадали", - отметил он.
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В то же время начальник сектора связей с общественностью Сумского городского управления внутренних дел Владимир Крупецкий сообщил, что информация о взрыве в офисе «Правого сектора» по улице Рыбалко, 8, поступила в милицию от неизвестного сегодня в 5.30 утра.
Сегодня на аппаратном совещании городской голова Сум Александр Лысенко дал поручение начальнику городского управления коммунального имущества Василию Щербаку выяснить, какие помещения находятся в аренде в общественных центрах.
«Будем подходить более тщательно к вопросу размещения в жилых домах таких организаций. Проводить собеседования с выяснением цели создания организации, устава и других деталей. Потому что это безопасность наших жителей», - отметил мэр.