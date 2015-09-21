Милиция рассматривает версию о самоубийстве бойца "Правого сектора" в сумском офисе

Об этом сообщается на сайте УМВД Украины в Сумской области.

Как напомнили в милиции, сегодня в 05:30 в офисе областного отделения одной из общественных организаций произошел взрыв. По предварительным заключениям, взрыв произошел в результате неосторожного обращения с боевой гранатой РГД-5.

"В результате погиб 31-летний мужчина, который накануне вечером вернулся из Донбасса. Вполне вероятно, что гранату он привез из зоны АТО", - отмечается в сообщении.

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Как выяснила следственно-оперативная группа, прибывшая на место трагедии, погибший – 31-летний сумчанин, неоднократно судимый, в частности, за совершение кражи и незаконное хранение оружия. За несколько часов до взрыва он вместе с тремя коллегами приехал из зоны проведения АТО.

"Следствие рассматривает две версии произошедшего: неосторожное обращение с оружием и самоубийство. Трое других присутствующих в помещении людей не пострадали. На месте происшествия работают эксперты, следственные действия продолжаются", - отметил начальник УМВД Сумской области Анатолий Ричкаль.