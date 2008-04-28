Завтра Турчинов возьмет журналистов и сядет в электричку

Встреча с утра на вокзале

Завтра, 29 апреля, кандидат от БЮТ на должность городского председателя Киева, первый вице-премьер-министр Украины Александр ТУРЧИНОВ ознакомится с работой столичной кольцевой электрички. Как сообщили УНИАН в пресс-службе БЮТ, сбор журналистов - в 10.45 возле главного входа Центрального железнодорожного вокзала Киева. Состоится брифинг.

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