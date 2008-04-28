Зубков: открыт путь к долгосрочному сотрудничеству в газовой сфере

Премьер-министр Российской Федерации Виктор ЗУБКОВ убежден, что решение газового вопроса между Украиной и Россией будет способствовать дальнейшему сотрудничеству двух стран в этой сфере.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня в Киеве во время встречи с премьер-министром Украины Юлией ТИМОШЕНКО.

По словам В.ЗУБКОВА, украинская сторона провела большую работу для решения тех проблемных вопросов, которые существовали между странами в газовой сфере.

«Все вопросы практически сняты, и сегодня были отправлены последние транши», - сказал он.

Премьер-министр РФ отметил, что это является положительным фактором.

«Это открывает нам с вами путь для дальнейшего солидного взаимодействия в газовой сфере и выстраивает наши отношения на много-много лет, может, даже, на долгосрочную перспективу – 8-10 лет вперед - с понятными прозрачными контрактами на поставки газа и транзит газа», - сказал он.

Как сообщал УНИАН, сегодня премьер-министр Украины Ю.ТИМОШЕНКО заявила, что Украина вернула России все долги за поставленный природный газ.

25 марта Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО заявил, что на сегодняшний день Украина задолжала России 2 млрд. долларов за потребленный с начала года газ.

В свою очередь Ю.ТИМОШЕНКО отвергла наличие долга перед российским ОАО «Газпром» в сумме 2 млрд. долларов.

«Такого долга нет и не может быть, потому что между нами и Россией постоянно осуществляются расчеты – они нам задолжают за транзит, мы рассчитываемся за газ», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО 27 марта.

По ее словам, существует задолженность «в размере около 900 млн.». Премьер сообщила, что причиной формирования такой задолженности является отсутствие подписанных актов о поставках природного газа.