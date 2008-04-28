Огрызко: вступление в НАТО не помешает хорошим отношениям с Россией

Сближение Украины с НАТО не противоречит положениям договора о дружбе и сотрудничестве Украины и России.

Об этом сказал министр иностранных дел Украины Владимир ОГРЫЗКО в интервью еженедельнику «Зеркало недели».

По его словам, «базовый договор и выбор каждой из сторон формулы обеспечения своей безопасности абсолютно между собой не связаны. Это абсолютно искусственные привязки, которые под собой не имеют никаких оснований».

«Мы обеспечим свою безопасность таким способом, который считаем целесообразным. Вместе с тем, как это и записано в законе об основах национальной безопасности, мы будем делать все от нас зависящее, чтобы отношения с Россией были как можно лучше. И мы от этой формулы не собираемся отказываться», - заверил министр.

В.ОГРЫЗКО также отметил, что идея обеспечить безопасность Украины путем повышения статуса Будапештского меморандума - это попытка отвлечь внимание от ключевого вопроса национальной безопасности.

«Вспомним, что в Будапештском меморандуме прописано: в случае угрозы национальной безопасности Украины будет возможность провести консультации по тому или иному поводу. Если это гарантии, тогда их нам явно маловато. Сегодня мы должны заниматься не консультациями, а иметь четкие механизмы защиты своего суверенитета», - подчеркнул В.ОГРЫЗКО.

«Сегодня вопрос не в «будапештских гарантиях», а в том, чтобы присоединиться к НАТО, этот испытанный механизм, который позволяет реально, а не призрачно, гарантировать безопасность», - считает руководитель внешнеполитического ведомства Украины.

Комментируя мнение об ухудшении отношений с Россией в случае вступления Украины в НАТО, В.ОГРЫЗКО отметил: «Думаю, ситуация чрезвычайно проста: Украина станет членом НАТО, и будет иметь добрососедские отношения с Россией».

«Никто не собирается строить берлинские стены, никто не собирается создавать барьеры между людьми. Это как раз примеры старого мышления, мышления прошлого, - отметил руководитель МИД. - Мы же - смотрим в будущее».