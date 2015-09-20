Президент не поддерживает идею предоставления гражданам права свободно владеть оружием

Об этом президент сказал в интервью украинским телеканалам.

"Я очень тщательно изучил социологические исследования, и могу отметить, что лишь 11% украинцев поддерживают свободное владение оружием. 82% украинцев против этого. Безусловно, моя точка зрения совпадает с точкой зрения 82% украинцев", - сказал Порошенко.

Также президент выразил уверенность, что "повышение эффективности деятельности правоохранительных органов должно увеличивать безопасность украинцев".

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Порошенко сказал, что не поддерживает тех, кто желает ходить по улицам с автоматическим оружием, и таким образом дестабилизируя ситуацию в обществе, в том числе в городах, которые находятся далеко от зоны АТО.

Ранее УНИАН сообщал, что петиция к президенту о свободном владении оружием первой набрала 25 тысяч подписей и была подана на рассмотрение Администрации Президента.