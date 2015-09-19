СМИ: в США недовольны масштабами коррупции в Украине

Об этом пишет Новое Время со ссылкой на собственные источники.

Белый Дом "крайне обеспокоен" тем, что уровень коррупции в Украине не падает. Отмечается, что Байден сделал "жесткое и конкретное" предупреждение президенту Украины Петру Порошенко и премьер-министру Арсению Яценюку о том, что дальнейшая поддержка Киева Вашингтоном окажется под угрозой, если ситуация в Украине не изменится.

Об этом на брифинге для журналистов в Вашингтоне заявил советник Байдена Майкл Карпентер, сообщают источники НВ в США. Карпентер не уточнил, в чем заключается суть "конкретного предупреждения" для Украины.

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Байден также опасается, что Минские соглашения еще до конца года будут окончательно сорваны выборами на территориях, подконтрольных сепаратистам. Карпентер также упомянул, что Россия строит военную базу на границе с Украиной. Это может означать, что конфликт растянется "на годы".

Он также добавил, что если использовать 10-балльную шкалу, санкции США против России на данный момент находятся на уровне 3, и легко могут быть усилены.