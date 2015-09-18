Депутаты предлагают ввести обязательную маркировку российских товаров

Народные депутаты от "Батькивщины", Радикальной партии, "Блока Петра Порошенко", "Самопомочи" и внефракционные депутаты зарегистрировали в Верховной Раде Украины проект Закона «О внесении изменений в Закон Украины "О защите прав потребителей" об обязательной маркировке товаров, происходящих из страны-агрессора или временно оккупированных территорий» (№3078).

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Текст законопроекта размещен на сайте парламента.

Депутаты предлагают установить, что информация о продукции должна содержать особое обозначение происхождения продукции в случае, если она произведена на территории государства-агрессора или временно оккупированных территориях Украины.

Особое обозначение такое происхождение продукции осуществляется исключительно на отдельной этикетке каждой единицы продукции.

Информация о продукции может быть размещена в местах, где она реализуется (за исключением особого обозначения происхождения продукции в случае, если она произведена на территории государства-агрессора или временно оккупированных территориях Украины, которое допускается в местах, где она реализуется только по нефасованной продукции), а также с согласия потребителя доводиться до него при помощи средств дистанционной связи.

При этом, в случае, когда предоставление недоступной, недостоверной, неполной или несвоевременной информации о продукции и о производителе стало причиной приобретения продукции, которая не имеет нужных потребителю свойств, не содержит обозначения происхождения продукции, если она произведена на территории государства-агрессора или временно оккупированных территориях Украины (в случае, если, по мнению потребителя, наличие такой информации повлияло или могло повлиять на его выбор), - потребитель имеет право разорвать договор и потребовать возмещения причиненных ему убытков.

В случае нарушения законодательства о защите прав потребителей субъекты хозяйствования сферы торгового и других видов обслуживания, в том числе ресторанного хозяйства, несут ответственность за отсутствие особого обозначения происхождения продукции в случае, если она произведена на территории государства-агрессора или временно оккупированных территориях Украины - в размере 50% стоимости полученной для реализации партии товара, выполненной работы, предоставленной услуги, но не менее 1 тыс. необлагаемых минимумов доходов граждан, а в случае, когда согласно закону субъект хозяйственной деятельности не ведет обязательный учет доходов и расходов, - в размере 1 тыс. необлагаемых минимумов доходов граждан.