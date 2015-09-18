Ляшко заявил, что ГПУ хочет внести представление на арест Лозового и Линько

Об этом заявил лидер фракции Радикальной партии Олег Ляшко. "По моей информации, Генпрокуратура снова хочет внести представление на арест народных депутатов Лозового и Линько из фракции Радикальной партии", - сказал он.

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Кроме того, Олег Ляшко заявил, что вчерашние события с депутатом Игорем Мосийчуком были для него полной неожиданностью.

Как сообщал УНИАН, вчера, 17 сентября, Верховная Рада по представлению Генпрокуратуры дал согласие на привлечение к уголовной ответственности, задержание и арест Мосийчука. Через некоторое время его задержали в здании ВР.