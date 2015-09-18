Нардеп Донец настаивает на завершении достройки "Охматдета" в течение года

"К сожалению, со времен Януковича Ирина Коваль сначала была руководителем частной компании, которая занималась строительством больницы, а затем стала руководителем государственной компании, которая теперь является заказчиком, и она теперь в виде государственного лица руководит строительством", - сказала Т.Донец на пресс-брифинге в Верховной Раде, цитирует пресс-служба депутата.

Она недоумевает, почему человека, возглавлявшего строительство при В.Януковиче, так и не уволили. "Возможно, министр не знал, кто строит "Охматдет", в этой компании Януковича, а возможно, очень большое лобби и украинское правительство не может с ним побороться", - отметила Т.Донец.

Депутат также призвала к люстрации и к изменению подхода к строительству. Она считает, что больницу нельзя достраивать годами, понемногу выделяя деньги, нужно найти сразу всю сумму. "Во-первых, нам нужна люстрация. Во-вторых, мы должны найти абсолютно все средства, 100% средств, и построить эту больницу за 1 год", - уверена Донец.

Как сообщалось, Кабинет министров 22 апреля 2015 года утвердил передачу лечебно-диагностического комплекса больницы "Охматдет" из сферы управления Нацагентства по вопросам подготовки и проведения в Украине финальной части Чемпионата Европы по футболу 2012 на баланс Министерства здравоохранения.

Помимо того, правительство 22 апреля утвердило передачу целостного имущественного комплекса госпредприятия "Укрмедпроектбуд" из сферы управления Нацагентства по вопросам подготовки и проведения в Украине финальной части Чемпионата Европы по футболу 2012 года и реализации инфраструктурных проектов в сферу управления Министерства здравоохранения.

Строительство комплекса было приостановлено в связи с тем, что Нацагентство, в сфере управления которого находилось ГП "Укрмедпроектбуд", осуществлявшее строительные работы, в настоящее время не функционирует.

На достройку лечебно-диагностического комплекса в 2015 году в госбюджете предусмотрено 500 млн грн.

В начале августа 2015 г. госпредприятие "Укрмедпроектбуд" объявило тендер по отбору генерального подрядчика для завершения строительства нового корпуса НДСБ "Охматдет".

Тендер на достройку нового корпуса больницы должен был начаться 15 сентября, но его перенесли на 13 октября.