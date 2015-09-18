Ляшко заявил о готовности свидетельствовать против Порошенко (видео)

03:52, 18 сентября 2015
Политика
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Лидер Радикальной партии Олег Ляшко обвинил Президента Украины Петра Порошенко, сразу в нескольких коррупционных преступлениях и объявил о готовности свидетельствовать по этим фактам.

Фото УНІАН

Об этом Ляшко рассказал журналистам под стенами Верховной Рады, передает Hromadske.TV.

Со слов народного депутата, Порошенко предлагал ему взятку за отказ в блокировании назначения человека президента руководителем Госгеонедр.

Как сообщал УНИАН ранее, Ляшко также требует принять закон об импичменте президента и начать процедуру импичмента президента Украины Петра Порошенко.

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