Ляшко заявил о готовности свидетельствовать против Порошенко (видео)
03:52, 18 сентября 2015Политика
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Лидер Радикальной партии Олег Ляшко обвинил Президента Украины Петра Порошенко, сразу в нескольких коррупционных преступлениях и объявил о готовности свидетельствовать по этим фактам.
Ляшко заявил о готовности свидетельствовать против Порошенко / Фото УНИАН
Об этом Ляшко рассказал журналистам под стенами Верховной Рады, передает Hromadske.TV.
Со слов народного депутата, Порошенко предлагал ему взятку за отказ в блокировании назначения человека президента руководителем Госгеонедр.
Как сообщал УНИАН ранее, Ляшко также требует принять закон об импичменте президента и начать процедуру импичмента президента Украины Петра Порошенко.
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