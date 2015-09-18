Ляшко заявил о готовности свидетельствовать против Порошенко (видео)

Об этом Ляшко рассказал журналистам под стенами Верховной Рады, передает Hromadske.TV.

Со слов народного депутата, Порошенко предлагал ему взятку за отказ в блокировании назначения человека президента руководителем Госгеонедр.

Как сообщал УНИАН ранее, Ляшко также требует принять закон об импичменте президента и начать процедуру импичмента президента Украины Петра Порошенко.