Ющенко оказал Семенюк силовую поддержку?

Здание Фонда государственного имущества передан под охрану Управления Государственной охраны (УГО).

Как сообщают источники "Украинской правды" работники спецподразделения "Титан", которые охраняли здание до того, отозванные по приказу Министерства внутренних дел.

Согласно законодательству, перечень объектов, которые подлежат охране работниками УГО определяет президент Украины.

Бойцы УГО приступили к выполнению своих обязанностей в среду в восемь часов вечера.

Как известно, распоряжением Кабмина Семенюк отстранена от выполнения обязанностей. Вместе с тем это решение правительства остановлено двумя указами президента.