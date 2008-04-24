Эксперт: Луценко признал, что выборы в Киеве - переходные к президентским

Заявление министра внутренних дел Юрия ЛУЦЕНКО о том, что нынешние выборы в Киеве являются переходными и выбирается «временный руководитель города», является по сути признанием блоком НУ-НС технологического характера выборов как переходного этапа перед началом президентской избирательной кампании.

Об этом говорится в комментарии директора Центра исследования проблем гражданского общества Виталия КУЛИКА, переданном агентству УНИАН.

По его словам, ведущих политических игроков не интересует киевская проблематика, они даже самой избирательной кампанией занимаются по остаточному принципу.

Эксперт также напомнил, что Ю.ЛУЦЕНКО возглавляет избирательный список «Нашей Украины – Народной самообороны» на досрочных выборах в Киевский городской совет, но до сих пор не написал заявление об отпуске на период выборов. «Это по-видимому потому, что сам министр не имеет никаких планов работать для Киева, а может, из-за стиля работы ЛУЦЕНКО: пользоваться полномочиями и игнорировать нормы закона» - отметил он.

Также, по словам В.КУЛИКА, заявление Ю.ЛУЦЕНКО подтверждает выводы экспертов о том, что основная интрига на киевских выборах сместилась в два полюса: «киевские проблемы» (где монополистом является Блок Черновецкого) и «борьба мегабрендов» (где соревнуются НУ-НС, БЮТ и Партия регионов).

Как сказал эксперт, если первый полюс ориентирован на актуализацию проблем, волнующих самих киевлян, то второй полюс больше беспокоится об общеполитических проблемах и транслирует на киевский уровень особенности противостояния НУ-НС, БЮТ и Партии регионов, которое само по себе не имеет никакой привязки к столице.

Как сообщалось, в интервью «Газете по-киевски» (№ 94 от 24 апреля) Ю.ЛУЦЕНКО заявил, что считает нынешние выборы местной власти переходными. «Да, это временные, переходные выборы. Мы выбираем временного руководителя города», - сказал он.