Главу Госслужбы занятости арестовали с возможностью залога в 1,8 миллиона гривень
Печерский районный суд Киева избрал меры пресечения двум руководителям Госслужбы занятости, задержанным по факту получения неправомерной выгоды.
Об этом сообщили в пресс-службе Генеральной прокуратуры Украины.
Руководителю Государственной службы занятости избрана мера пресечения в виде содержания под стражей и одновременно определена возможность внесения залога в размере 1 млн 800 тыс грн для обеспечения выполнения возложенных на подозреваемого обязанностей.
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Другому лицу – председателю тендерного комитета Государственной службы занятости избрана мера пресечения в виде содержания под стражей и определена возможность внесения залога в размере 627 тыс. грн.
В ГПУ напомнили, что вышеупомянутые должностные лица по предварительному сговору получили неправомерную выгоду в особо крупном размере в общей сумме свыше 600 тыс. грн за предоставление противоправного содействия представителям коммерческих структур во время участия в государственных закупках и в дальнейшем завладении бюджетными средствами.