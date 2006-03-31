Цены на вторичном рынке жилья в Киеве...

Квартиры на вторичном рынке Киева с 13 января по 31 марта 2006 года подорожали в среднем на 4,5%. Об этом свидетельствует анализ данных стоимости квартир, размещенный на портале "Недвижимость".

Согласно информации портала, на 31 марта 2006 года самые дешевые однокомнатные квартиры на вторичном рынке выставлены на продажу в Деснянском районе столицы – 52 тыс. 669 долл. (в среднем по 1368 долл. за кв. м), самые дорогие в Печерском – 106 тыс. 139 долл. (2596 долл. за кв. м).

Самые дешевые двухкомнатные квартиры также предлагаются в Деснянском районе – по 74 тыс. 971 долл. (по 1297 долл. за кв. м), самые дорогие – в Печерском районе – 170 тыс. 110 долл. (2940 долл. за кв. м) и Шевченковском – 136 тыс. 246 долл. (2344 долл. за кв. м).

«Трешки» по минимальной цене предлагаются в Деснянском районе – по 100 тыс. 793 долл. или 1258 долл. за кв. м и Днепровском – по 111 тыс. 288 долл. или 1479 долл. за кв. м. Максимальные цены на трехкомнатные квартиры – в Печерском районе, по 303 тыс. 730 долл. или 3112 долл. за кв. м.

Справка УНИАН. По оценкам экспертов, рост цен на жилье в Киеве на вторичном рынке в 2004 году составил в среднем 40% в зависимости от его класса, в 2005 - на 67%.