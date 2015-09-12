На встрече глав МИД "нормандской четверки" продолжается непростая дискуссия об отводе тяжелого оружия - посол

Об этом посол Украины в Германии Андрей Мельник написал в Twitter.

"Продолжается непростая дискуссия относительно имплементации Минских обязательств об отводе тяжелого оружия и доступе для Миссии ОБСЕ", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, в Берлине несколько часов назад началась встреча министров иностранных дел стран «норманнской четверки»: Украины Павла Климкина, России Сергея Лаврова, Германии Франка-Вальтера Штайнмайера и Франции Лорана Фабиуса.