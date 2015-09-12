На встрече глав МИД "нормандской четверки" продолжается непростая дискуссия об отводе тяжелого оружия - посол
21:57, 12 сентября 2015Политика
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В Берлине на встрече глав МИД стран «норманнской четверки» продолжается непростая дискуссия об имплементации Минских обязательств об отводе тяжелого оружия и доступе для наблюдателей Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ.
REUTERS
Об этом посол Украины в Германии Андрей Мельник написал в Twitter.
"Продолжается непростая дискуссия относительно имплементации Минских обязательств об отводе тяжелого оружия и доступе для Миссии ОБСЕ", - говорится в сообщении.
Как сообщал УНИАН, в Берлине несколько часов назад началась встреча министров иностранных дел стран «норманнской четверки»: Украины Павла Климкина, России Сергея Лаврова, Германии Франка-Вальтера Штайнмайера и Франции Лорана Фабиуса.
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