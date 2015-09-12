В Берлине началась встреча министров иностранных дел стран "нормандской четверки"

19:35, 12 сентября 2015
Политика
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В Берлине началась встреча министров иностранных дел стран «нормандской четверки»: Украины Павла Климкина, России Сергея Лаврова, Германии Франка-Вальтера Штайнмайера и Франции Лорана Фабиуса.

нормандская четверка / REUTERS

Об этом сообщает МИД Украины в Twitter.

«Министры иностранных дел Украины, Франции, Германии и России сейчас проводят встречу. Путь вперед во всех сферах на повестке дня», - сказано в сообщении.

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Как сообщал УНИАН, темой субботней встречи министров в "нормандском формате" в Берлине станет вопрос проведения местных выборов на Донбассе, Минские договоренности и участие российских военных в конфликте в Сирии.

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