"Такие вопросы на улице не решаются": Путин ответил на призыв присоединить "ДНР" и "ЛНР" к России

Об этом сообщает РИА "Новости".

«Мы душой и сердцем с Донбассом, но, к сожалению, такие вопросы на улице не решаются. Это серьезный вопрос, который касается судеб всей России и людей, которые проживают на Донбассе», - заявил он.

Так Путин прокомментировал "просьбу одного из отдыхающих в Ялте". Тот во время прогулки Путина и экс-премьера Италии Сильвио Берлускони по городской набережной обратился к российскому президенту с призывом включить Донбасс в состав России.

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Комментируя нынешнюю ситуацию на востоке Украины, Владимир Путин подчеркнул, что альтернативы Минским соглашениям по урегулированию конфликта нет, однако можно подумать по поводу переноса сроков реализации договоренностей.

«Вот господин Кучма сказал об этом, о том, что не успевают все сделать. В принципе можно подумать о каких-то переносах сроков, но лучше стремиться, чтобы все было исполнено в срок", - сказал Путин.

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«Что касается исполнения Минских соглашений, то альтернативы никакой другой, на мой взгляд, нет. И самое главное, что нужно сделать, это нужно установить прямой контакт между киевскими властями и "властями" "Донецкой и Луганской республик" с тем, чтобы реализовать Минские соглашения», — сказал президент России.

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«И изменения в Конституцию, и закон о местных выборах должны быть приняты по согласованию с Донбассом. Такого согласования не проводится. Это ключевая проблема», - заявил он.

Он заявил, что также должен быть принят закон об амнистии. «Как можно вести диалог с людьми, которые находятся под уголовным преследованием? Нужно, наконец, ввести в действие уже принятый ранее Радой закон об особом статусе этих территорий. Это ключевые элементы именно политического урегулирования», - добавил президент РФ.

Как сообщал УНИАН, по данным социологического опроса, проведенного по заказу самих так называемых «властей» Донецка, менее трети жителей самопровозглашенной «ДНР» поддерживают сепаратистов.

31 августа Верховная Рада на внеочередном заседании приняла в первом чтении изменения в Конституцию в части децентрализации. «За» проголосовали 265 народных депутатов из 368, зарегистрированных в сессионном зале. «Против» - 87 депутатов, 5 - воздержались, не голосовали - 11.

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Согласно регламенту Верховной Рады, парламент предварительно одобряет законопроект (в первом чтении) минимум 226-ю голосами. Затем на следующей сессии для окончательного принятия закона о внесении изменений в Конституцию необходимо не менее 300 голосов парламентариев.