Опрос в "ДНР": сепаратистов поддерживает менее трети жителей

Менее трети жителей самопровозглашенной «ДНР» поддерживают сепаратистов.

Таковы данные социологического опроса, проведенного по заказу самих местных «властей».

Они были опубликованы на сайте сепаратистского информагентства «Донецкое агентство новостей».

Как сообщается, опрос был проведен в августе Центром социологических исследований «Особый статус».

Всего были опрошены 6500 человек в 19 городах Донецкой области, находящихся сейчас под контролем сепаратистов.

Опрос показал, что лишь 29% населения поддерживают «ДНР». Ранее этот показатель составлял еще меньше — 22%.

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Подавляющее меньшинство согласилось считать себя патриотами России. По результатам социологов, таковых 11% в Иловайске и 12% в Дебальцеве. Всего по «ДНР» патриотов России лишь 10%.

В основном люди считают себя патриотами Донбасса. Утвердительно отвечают на этот вопрос в разных городах «ДНР» от 34% до 48%.