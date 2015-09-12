Посол Украины в Риме: визит Берлускони в Крым – это провокация

Об этом говорится в обращении посла Украины в Риме Евгения Перелыгина к Берлускони как к лидеру партии «Вперед, Италия!», сообщили Радио Свобода в посольстве.

В обращении дипломата говорится, что визит Берлускони на Крымский полуостров является прямым вызовом территориальной целостности Украины, ибо игнорирует консолидированную позицию ЕС, США и ООН о непризнании оккупации Крыма со стороны России.

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По мнению посла Перелыгина, таким шагом Берлускони потерял моральное право непредвзятого посредника в процессе мира в этой части Европы, к которому привлечено значительное количество ведущих мировых политиков.

Как сообщал УНИАН, бывший итальянский премьер Сильвио Берлускони прибыл в аннексированный Россией Крым "с частным визитом". Берлускони должен был посетить Севастополь, а потом поехать в Москву и вернуться в Италию 13 сентября.