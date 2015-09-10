Портнов рассказал о двух многомиллионых имениях Тищенко, которая возвращает активы Януковича
Портнов также анонсировал предоставление СМИ и других документов и доказательств деятельности чиновницы уже в ближайшее время.
Руководитель управления по возвращению украденных активов Елена Тищенко владеет двумя имениями в Англии и Франции, которые не указала в своей декларации о доходах.
Об этом сообщил украинский политик Андрей Портнов на своей странице в Facebook.
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"Я солидарен с мнением, что нужно искать украденное имущество и передавать его украинскому народу. Поэтому начать возвращение активов и средств с зарубежных счетов предлагаю с начальника управления МВД по возврату украденных активов Елены Тищенко, как раз для этого и разработавшей недавно законопроект о специальной конфискации имущества", - говорится в сообщении.
Далее политик перечисляет имущество Тищенко:
- дом во Франции по адресу: 439 Route Du Grand Chene Mougins France 06250;
- дом в Англии, стоимостью более 10 миллионов долларов, по адресу: Tanglewood Villa, Ravenscroft Road, Weybridge, KT13 0NX
- счета в трех европейских банках Julius Bar (Швейцария), Valartis (Лихтенштейн), HSBC (Великобритания);
- личная офшорная компания Mary Alice & Partners.
Портнов также анонсировал предоставление СМИ и других документов и доказательств деятельности чиновницы уже в ближайшее время.
О возврате активов.Недавно я публично пообещал заняться наиболее активными и самоуверенными функционерами правящего ре...Posted by Андрей Портнов on 10 вересня 2015 р.