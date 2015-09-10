Экс-министра юстиции Лукаш объявили в розыск

Соответствующая информация обнародована на сайте Министерства внутренних дел в разделе "лица, которые скрываются от органов власти".

Стоит отметить, что датой исчезновения Лукаш числится 28 июля этого года.

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Экс-министра юстиции обвиняют по ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса ("присвоение, растрата или завладение имуществом путем злоупотребления служебным положением").

При этом суд вынес постановление, что ее нужно задержать с целью привода.

Ранее УНИАН сообщал, что Генеральная прокуратура Украины объявила о подозрении экс-министру юстиции Елене Лукаш. Она подозревается в завладении государственными средствами путем злоупотребления своим служебным положением.