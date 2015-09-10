В Раде зарегистрировано постановление о создании ВСК по расследованию беспорядков 31 августа

Народные депутаты от Радикальной партии во главе с лидером фракции Олегом Ляшко зарегистрировали в Верховной Раде проект постановления о создании Временной следственной комиссии ВР по вопросу расследования обстоятельств трагических событий возле здания парламента, которые состоялись 31 августа 2015 года.

Текст проекта постановления под №3055 на сайте парламента пока не обнародован.

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Как сообщал УНИАН, 31 августа под Верховной Радой после принятия в первом чтении изменений в Конституцию в части децентрализации начались столкновения между митингующими и сотрудниками правоохранительных органов. Агрессивно настроенные митингующие начали штурмовать ВР, бросать брусчатку, дымовые шашки. Также была брошена боевая граната. Погибли трое бойцов Нацгвардии. Еще около 150 человек пострадали.

По данным силовиков, митинг под ВР был организован партией «Свобода», Радикальной партией, другими организациями.