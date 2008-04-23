Список чиновников - врагов свободы слова в Украине (версия НСЖУ)

В преддверие Всемирного дня свободы прессы, отмечаемого третьего мая, Национальный союз журналистов Украины по представлению организаций НСЖУ и редакционных коллективов обнародовал собственную версию списка государственных чиновников, “которые своими действиями душат свободу слова” в Украине.

В частности, в сообщении, переданном агентству УНИАН и подписанном председателем НСЖУ Игорем ЛУБЧЕНКО, Союз к таким чиновникам относит:

- городского председателя Новой Каховки Херсонской области Владимира КОВАЛЕНКО. За время его пребывания в должности, отмечает НСЖУ, троих журналистов города жестоко избили, а сам чиновник позволяет себе во время рабочего совещания в горисполкоме называть журналистов «ублюдками», «недоумками», публично обещает «начистить мордяку» авторам критических материалов и заявляет, что такие вещи «он не прощает никому». Правоохранительные органы не квалифицировали ни одно из нападений как препятствие профессиональной деятельности журналиста, а также не дали надлежащей оценки заявлениям городского председателя;

- городского председателя Славянска Донецкой области Валентина РЫБАЧУКА. НСЖУ констатирует, что его правление было отмечено стремлением власти «поставить на место» журналистов, пытающихся критически оценивать деятельность должностного лица. По настоянию главы городской совет утвердил новые правила аккредитации журналистов, которые вопреки законодательству предусматривают «осмотр и проверку фото-, аудио- и видеоаппаратуры, в особых случаях – осмотр журналиста». После критического сюжета журналистки Наталии ПОПОВОЙ на телекомпании «САТ Плюс» городской председатель подал иск к ним с требованием возместить 100 тыс. грн. Местный чиновник не скрывал, что главной целью этого иска является «наказание» журналистов. Только апелляционный суд отказал ему в удовлетворении иска;

- судью Славянского городского суда Донецкой области Татьяну ХАУСТОВУ. НСЖУ отмечает, что раньше она выносила решение против погибшего журналиста Игоря Александрова, теперь удовлетворила иск городского председателя В.РЫБАЧУКА против телекомпании «САТ Плюс» на сумму 80 тыс. грн. Однако это решение было отменено апелляционным судом из-за неправильного применения законодательства Украины и неучитывания практики Европейского Суда по правам человека;

- председателя Апелляционного суда Херсонской области Анатолия ИВАНИЩУКА. По данным НСЖУ, он заявил четыре иска к газете „Гривна”, журналистам Оксане КОЗАКОВОЙ и Валерию БОЯНЖУ и телекомпании „ВІК” в общей сумме исковых требований 200 тыс. грн. - так судья реагировал на распространение критической информации о себе и судебном корпусе Херсонской области. На протяжении всего времени рассмотрения дел счета издания были заблокированы государственной исполнительной службой, а сумма возмещения чиновнику согласно решению судов составила 50 тыс. грн.;

- председателя Роздильнянского районного совета Одесской области Игоря СИКАЧИНА. НСЖУ констатирует, что своим распоряжением он создал «редакционную коллегию районного совета как совещательный орган управления деятельностью газеты «Вперед», в состав которой вошел он сам с заместителем, десять глав постоянных комиссий райсовета и два работника редакции. После этого редактору было направлено требование предоставлять на согласование этой «коллегии» все материалы о деятельности районного совета. Редактор газеты Татьяна ХАМАРДЮК выступила против грубого введения цензуры, после чего испытала моральное давление со стороны райсовета;

- председателя Ахтырского районного суда Сумской области Николая ВЕРЕСА. НСЖУ сообщает, что он будет судиться с газетой „Панорама” и журналистами, требуя возмещения 50 тыс. грн. за публикацию, рассказывающую о конфликте между председателем суда и депутатом Сумского городского совета, рассмотрение дела продолжается;

- председателя консультативного совета консорциума «ЕДАПС» Юрия СИДОРЕНКО. НСЖУ напоминает, что он подал иск к газете «Бизнес» и журналисту с требованием возместить 46 млн. грн. морального вреда за публикацию журналистского расследования о проблемах паспортной системы Украины. Уже сама сумма заявленных исковых требований является препятствием в деятельности журналиста и газеты;

- прежнего председателя Кировского районного суда Кировограда Владимира ЯРОШЕНКО, который в 2002 году был кандидатом на пост городского председателя. НСЖУ отмечает, что после неудачных для себя результатов выборов он судился с газетой «Украина-центр» и местной ТРК «ТТV», по решению суда получил возмещение в размере 50 тыс. грн. от газеты и 100 тыс. грн. от ТРК;

- городского председателя Славуты Хмельницкой области Василия СИДОРА. По информации НСЖУ, с его приходом на должность горсовет превратил редакцию газеты «Трудівник Полісся» в коммунальное предприятие, обязал редактора заключить контракт с городским председателем. “Своими решениями совет нарушает права трудового коллектива редакции, редактора, законодательство, но городской председатель этим не проникается, ведь совет нашел средства для финансирования частного издания для освещения своей деятельности”, - отмечают в Союзе;

- председателя Петропавловского районного совета Днепропетровской области Виктора ТАРЕЛЬНИКА. НСЖУ утверждает, что он стремился подчинить совету местную газету «Степова зоря», потом требовал согласования материалов о районном совете. “После отказа редакции и ряда критических публикаций отказывается оплачивать услуги по обнародованию в газете обязательной информации о деятельности органов власти и местного самоуправления (нормативные документы, объявления и тому подобное)”, говорится в сообщении;

- судью Хозяйственного суда Ивано-Франковской области Юрия ГРИЦУ. НСЖУ заявляет, что он запретил трансляцию областным телевидением "Галичина" документального фильма "За кулисами власти: земельные злоупотребления мэра Анушкевичуса". Распространение фильма или распространение информации другим способом об исполнительном комитете Ивано-Франковского городского совета или его руководстве было запрещено постановлением суда по иску того же горисполкома без вызова и предоставления доказательств другой стороной в деле, - отмечают в Союзе;

- судью Центрального районного суда Николаева Ивана ДИРКО. НСЖУ сообщает, что он прекратил рассмотрение уголовного дела относительно предпринимателя, избившего журналиста и уничтожившего его телекамеру. Судья отметил, что подсудимый совершил преступление небольшой общественной опасности и применил к нему амнистию. Однако апелляционный суд с этим не согласился и направил уголовное дело на дополнительное расследование;

- Киевского городского председателя, главу Киевской городской государственной администрации Леонида ЧЕРНОВЕЦКОГО. НСЖУ напоминает, что еще в 2006 году были освобождены от должности руководители редакций городских газет «Хрещатик», «Вечірній Київ», «Українська столиця», а также телекомпании «Київ», радиостанции «Київ 98-FM». “За это время руководителями коллективов побывали не один исполняющий обязанности, назначенный чиновниками администрации, а объявленный конкурс на замещение вакантных должностей так и не провели. Газеты превратились в «боевые листки» ЧЕРНОВЕЦКОГО, из журналистов стремятся создать «подручных» партии киевского мэра”, отмечают в Союзе;

- специалиста областного управления прессы и информации Харьковской облгосадминистрации Михаила СТРЕЛЯНОГО. НСЖУ сообщает, что он требовал объяснений от редакторов районных газет, напечатавших заявление пленума Национального союза журналистов Украины, где в негативном контексте вспоминалась фамилия руководителя облгосадминистрации Арсения АВАКОВА;

- главу Житомирской райгосадминистрации Житомирской области Валерия КОЛОСОВСКОГО. НСЖУ сообщает, что председатель РГА конфликтует с райсоветом и редакцией газеты „Сільське життя”, не подписывает с редакцией соглашение об освещении деятельности районной власти и плане использования бюджетных средств. Вследствие этого с начала года газета не может пользоваться деньгами, которые есть на ее счете, а работники не получают зарплату. “Причина – председатель РГА не доволен тем, как газета освещает деятельность исполнительного районного органа, сложную политическую жизнь Житомирского района”, - отмечают в Союзе.

При этом председатель НСЖУ И.ЛУБЧЕНКО отмечает, что приведенный перечень безусловно не является полным. Приводя его, Союз обращает внимание высоких должностных лиц государства, правоохранительных органов, судей на обнародованные вопиющие факты нарушения Конституции и законов Украины, международных обязательств, взятых на себя Украиной.

“Этот список мы обнародуем не только в нашем государстве, но и передаем в Международную федерацию журналистов, Совет Европы, Европарламент и другие структуры, чтобы там решали – приглашать этих чиновников на разные международные мероприятия или даже не пускать их на свой порог”, - говорится в сообщении НСЖУ, который обещает и в дальнейшем обеспечивать юридическую и другие виды поддержки журналистов в соответствии с Законом Украины «О профессиональных творческих работниках и творческих союзах».