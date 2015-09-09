Разъяснительная работа по конституционным изменениям становится одним из приоритетов власти — Порошенко

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил, открывая заседание Совета регионального развития.

По словам президента, в обществе должна быть развернута очень содержательная дискуссия на тему внесения изменений в Конституцию в части децентрализации.

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“Разъяснительная работа относительно конституционных изменений по децентрализации становится сейчас одним из главных приоритетов власти”, - сказал глава государства.

Он подчеркнул необходимость таким образом защитить украинцев, чтобы они не стали легкой добычей демагогов, провокаторов, политических спекулянтов.