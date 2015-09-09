Разъяснительная работа по конституционным изменениям становится одним из приоритетов власти — Порошенко
14:27, 09 сентября 2015Политика
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Президент Украины Петр Порошенко заверяет, что разъяснительная работа относительно конституционных изменений по децентрализации становится одним из приоритетов.
Петр Порошенко / УНИАН
Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил, открывая заседание Совета регионального развития.
По словам президента, в обществе должна быть развернута очень содержательная дискуссия на тему внесения изменений в Конституцию в части децентрализации.
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“Разъяснительная работа относительно конституционных изменений по децентрализации становится сейчас одним из главных приоритетов власти”, - сказал глава государства.
Он подчеркнул необходимость таким образом защитить украинцев, чтобы они не стали легкой добычей демагогов, провокаторов, политических спекулянтов.
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