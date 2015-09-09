Тука советует власти не наступать на старые грабли: "Нам нельзя допустить третьего Майдана"

Такое мнение выразил глава Луганской военно-гражданской администрации в интервью ZN.UA Георгий Тука.

"Но они (политические партии – ред.), так же, как и власть, не сделали ничего, чтобы предотвратить подобное развитие событий", - сказал он.

Тука подчеркнул, что для него события под Радой - "результат безразличия общества к судьбам ребят, возвращающихся домой". "Никаких государственных программ психологической реабилитации, трудоустройства", - отмечает он.

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"Скажу сейчас страшную вещь. Если следовать логике Майдана, то у таких ребят есть повод свергнуть нынешнюю власть, как и предыдущую. Потому что … "кровь одних не может остановить алчность других"… Но это крайне рискованная для государственности цепочка", - говорит глава Луганской военно-гражданской администрации.

Тука призвал лидеров политсил, которые были под Радой, отправиться на фронт, а не зарабатывать дивиденды перед выборами. "Между прочим, то же самое они делали, будучи и на Майдане. Приезжали на своих бронированных автомобилях, выходили на сцену, рассказывали, как нам надо жить, а потом отправлялись в свои теплые особняки", - рассказал он в интервью.

"Сегодня я не являюсь сторонником каких-то радикальных антивластных действий. Нам нельзя допустить третьего Майдана. Нельзя не учитывать ошибок известной истории, произошедшей с Украиной в 20-х прошлого века", - акцентирует Тука.

По его мнению, власть, президент должны научиться слышать людей, говорить с ними, каждый день поясняя свою позицию в том же вопросе принятия изменений в Конституцию, "не наступать на те же грабли, что и предыдущая власть".

"Разрывать эти рискованные цепочки можно. Подавать четкие сигналы нужно. Почему до сих пор по стране совершенно спокойно перемещаются все эти "вышки Бойко", "хомутынники" и прочие? Более того, они сейчас начинают выборную кампанию, в том числе и в Луганской области. Тем же людям, которых они на протяжении многих лет грабили, они снова продолжают рассказывать, как будет хорошо, когда они вернутся… Этот гуманизм, мягкого говоря, настораживает", - подчеркивает Тука.