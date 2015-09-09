Кремль серьезно воспринял заявление СК РФ о "чеченском карателе Яценюке", но пока не комментирует

Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, сообщает РИА Новости.

"Пока Следственный комитет работает, и подобные заявления не бывают голословными. До того как комитет завершил работу и представил оформленное соответствующим образом решение, наверное, на данном этапе преждевременно давать какие-то комментарии", - сказал журналистам Песков.

Читайте такжеСоцсети продолжает лихорадить от шуток о чеченском карателе Яценюке (фото)

По его словам, в СК работа ведется постоянно - "по мере того, как будет появляться оформленная информация, можно будет делать какие-то выводы".

Как сообщал УНИАН ранее, глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин заявил, что нынешний премьер-министр Украины Арсений Яценюк воевал в Чечне против России. По информации Бастрыкина, Арсений Яценюк состоял в карательном отряде "Арго", а затем "Викинг".