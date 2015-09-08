10 сентября коалиция вновь обсудит предложения фракций - депутаты

В четверг, 10 сентября, на Совете коалиции снова будут обсуждены предложения фракций.

Как передает корреспондент УНИАН, после заседания фракций коалиции первый заместитель лидера фракции “Блока Петра Порошенко” Игорь Кононенко отметил, что “сегодня большой перечень вопросов был озвучен господином Березюком. Мы договорились, что все это будет запротоколировано. Каждая фракция внутри коалиции определится с позицией своей фракции. И, пожалуй, в четверг, если будет готовность, или на следующей неделе, мы эти вопросы обсудим”.

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Он также отметил, что на заседании поднималось много вопросов относительно сотрудничества в коалиции, механизма принятия решений.

В свою очередь, народный депутат от “Батькивщины” Сергей Соболев отметил, что на заседании больше всего выступали представители его фракции и “Самопомочи”, которые “предложили совершенно конкретные пункты, как сделать так, чтобы после 9 месяцев работы коалиции родилось дитя, и оно не было мертворожденным”.

“Я думаю, сегодняшний разговор, довольно откровенный и открытый, дал повод для того, чтобы в четверг уже те предложения, которые прозвучали, имели поддержку не так, как это было по Конституции, а поддержку все-таки 226, по меньшей мере, голосов непосредственно членов коалиции. И это даст возможность действительно реанимировать те важнейшие вещи, которые мы потеряли в связи с тем кризисом, который сложился в парламенте”, - сказал Соболев.

Отвечая на вопрос, о каких предложениях идет речь, он отметил, что речь прежде всего идет о том, чтобы “возобновить абсолютно нормальную работу, когда и президент, и премьер встречались со всеми фракциями парламента”.

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“В четверг мы все эти вопросы обсудим”, - сказал депутат и добавил, что 10 сентября состоится общее заседание с участием всех групп и фракций по подготовке повестки дня, а после этого коалиция останется для того, чтобы окончательно утвердить свои позиции для встречи с президентом и премьером.