Порошенко призывает Кабмин и ВР уволить Вощевского

Президент Украины Петр Порошенко на расширенном заседании правительства во вторник призвал Кабинет министров и Верховную Раду удовлетворить заявление вице-премьер-министра Валерия Вощевского об отставке.

«Я уверен, что мы должны объединить усилия и реагировать на это. Условно говоря, вышла фракция из коалиции. Валерий Вощевский написал заявление об отставке. Ставьте во вторник этот вопрос. Мы ценим ваш труд, до свидания», - сказал он.

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Также президент отметил, что любые кадровые решения в составе правительства, которые смогут повысить его эффективность, оправданы и необходимы.

Как сообщал УНИАН, 1 сентября Вощевский заявил, что слагает с себя полномочия вице-премьер-министра. Он отметил, что решение Радикальной партии о выходе из коалиции было принято единогласно, в связи с чем партия не может иметь своего представителя в правительстве.