Относительно отставки Вощевского было только устное заявление - Зубко

Вице-премьер-министр - министр регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Геннадий Зубко заявляет, что об отставке вице-премьер-министра Украины Валерия Вощевского было лишь устное заявление.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Зубко сказал журналистам, отвечая на вопрос, написал ли Вощевский соответствующее заявление.

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“Было заявление лидера фракции Радикальной партии о том, что он напишет заявление”, - сказал Зубко и отметил, что любую отставку принимает парламент.

По словам вице-премьера, заявление должно быть продемонстрировано.

Как сообщал УНИАН, председатель Радикальной партии Олег Ляшко заявил сегодня, 1 сентября, о выходе фракции РП из коалиции и отметил, что Вощевский как представитель этой политической силы слагает с себя полномочия вице-премьер-министра.