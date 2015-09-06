Порошенко рассказал о трех вариантах развития событий на Донбассе

Об этом глава государства заявил в интервью общенациональным телеканалам.

“Есть три варианта, три сценария развития событий. Сценарий первый — радикальный наступление Вооруженных сил, военное освобождение территорий и поход на Москву...

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Позиция вторая — построить стену, отдать часть территорий – «проживем без Донбасса». Возможен такой вариант? Возможен. Но я как президент Украиной торговать не буду... Никому и клочка украинской земли я не отдам...

И есть третий путь — обеспечение восстановления украинского суверенитета, украинской власти на этих территориях. Этот путь называется — Минские договоренности”, - сказал он.