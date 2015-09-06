Порошенко рассказал о трех вариантах развития событий на Донбассе
Президент Украины Петр Порошенко уверен, что из всех возможных вариантов развития событий наиболее приемлемым является обеспечение восстановления украинского суверенитета, украинской власти на оккупированных территориях Донбасса.
Об этом глава государства заявил в интервью общенациональным телеканалам.
“Есть три варианта, три сценария развития событий. Сценарий первый — радикальный наступление Вооруженных сил, военное освобождение территорий и поход на Москву...
Читайте такжеПорошенко: Никто не будет ускорять принятие во втором чтении изменений к Конституции
Позиция вторая — построить стену, отдать часть территорий – «проживем без Донбасса». Возможен такой вариант? Возможен. Но я как президент Украиной торговать не буду... Никому и клочка украинской земли я не отдам...
И есть третий путь — обеспечение восстановления украинского суверенитета, украинской власти на этих территориях. Этот путь называется — Минские договоренности”, - сказал он.