Аваков попросит Порошенко перевести всю армию на контракт

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

«Думаю о волнах мобилизации по стране. О дебилизации действий военкомов, которые вручают повестку прохожим на улицах Харькова, о контрабандистах Закарпатья, которых записывают в армию... О боеспособности страны и ее Вооруженных силах в этот непростой период», - отметил министр.

Аваков считает, что «с учетом того, сколько нужно государству средств и сил на призыв, обмундирование, обучение новобранцев от условного бухгалтера до среднего солдата. С учетом невозможности достичь высокой квалификации воинов при текущей мотивации и подготовке мобилизованных, украинскую армию «нужно сейчас и немедленно переводить на профессиональную контрактную основу, снизив численность войск и увеличив зарплаты реальным квалифицированным военным и их обеспечение».

«У такого подхода есть будущее, в отлове призывников на улицах и в трамваях – нет», - подчеркнул министр.

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Он заявил, что как министр и член СНБО выступит с предложением о необходимости реализации такого подхода без промедления обращаться к верховному главнокомандующему армии.

«Ведь правда, вы не станете платить и не доверите свою безопасность пойманному на горячем закарпатскому контрабандисту или случайному прохожему? Кому можно доверять всерьез? Только мотивированным профи, которые добровольно заключили контракт. Имея за спиной опыт последних месяцев, убежден, проблем с формированием таких сил - не будет! Мы недостаточно богаты, чтобы не иметь профессиональной армии!», - убежден Аваков.