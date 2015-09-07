Ликарчук связывает свое увольнение с разоблачением коррупционных схем на таможне

Об этом он заявил в эфире телеканала "112 Украина".

"Я думаю, что уволили меня, потому что я начал разоблачать коррупционные схемы на таможне и я думаю, что я достаточно сильно, достаточно профессионально обосновывал необходимость внести серьезные коррективы в ту реформу ДФС, которую сейчас пытаются провести. Насчет некомпетентности, это трудно комментировать. Для этого нужно посмотреть цифры", - отметил Ликарчук.

"Я за должность бороться ни в коем случае не буду. Я посмотрю, за что меня формально уволили и буду думать о подаче в суд, только с точки зрения корректировки записей в трудовой книжке, а с точки зрения того, чтобы работать в этой команде с этими людьми, я не хочу", - заявил он.

Ликарчук также подчеркнул, что ему поступали предложения уволиться по собственному желанию.

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Как сообщал УНИАН, Кабинет министров удовлетворил ходатайство об увольнении руководителя Таможенной службы Константина Ликарчука.

Ранее, председатель Государственной фискальной службы Украины Насиров назвал назначение Ликарчука своим заместителем политической ошибкой.

Ликарчук является руководителем таможенной службы с мая этого года.

При этом Ликарчук неоднократно критиковал Министерство финансов, а также председателя ДФС Насирова за попытки ограничить самостоятельность таможни. По его мнению, институциональная реформа Государственной фискальной службы, которая осуществляется правительством Украины, не учитывает в полной мере интересы Государственной таможни.

Ликарчук считает, что основной акцент в реформе, которая осуществляется, делается на фискальной функции таможни, тогда как функции безопасности границ государства и содействию международной торговле остаются без внимания.