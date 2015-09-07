Правительство вводит публичную отчетность казначейской службы и проект "Открытый бюджет" - Яценюк

Об этом сказал глава правительства Арсений Яценюк в "10 минутах с премьер-министром" 6 сентября, сообщает Правительственный портал.

Премьер сообщил, что со следующего года вводится проект "Открытый бюджет", "где каждый гражданин Украины сможет получить информацию о том, кто и сколько заплатил налогов и куда каждая государственная копейка пошла, как в государственном бюджете, так и в каждом местном бюджете".

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Как сообщал УНИАН, правительство предлагает ввести единые базовые ставки по ключевым налогам: налогу на добавленную стоимость, единому социальному взносу, налогу на доходы физических лиц и налогу на прибыль.